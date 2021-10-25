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«مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية».. برنامج تدريبي لجامعة القناة بمدرسة عمرو وهيب

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«مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية».. برنامج تدريبي لجامعة القناة بمدرسة عمرو وهيب «مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية».. برنامج تدريبي لجامعة القناة بمدرسة عمرو وهيب

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توجهت جامعة قناة السويس ببرنامجها التدريبي عن كيفية مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية إلى مدرسة عمرو وهيب الإعدادية.

وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، على دور التدريب المستمر لأفراد المجتمع من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية التي تعني بمشكلات المجتمع والبيئة المحيطة، موضحا أن الجامعة تقدم برامجها التدريبية وفف توجهها المجتمعي، ومسؤوليتها نحوه.

وأدارت التدريب الدكتورة نشوى سعد، المدرس المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية؛ حيث تناولت أهم الأزمات النفسية والاجتماعية التي تواجه أبناءنا الطلاب وأسبابها، من أسباب متوقعه، واسباب غير متوقعه.

وأوضحت انه يجب التكيف مع هذه المتغيرات في نمط الحياه وإدارة مشاعر الخوف والقلق والتي تؤثر على الصحه النفسيه للطلاب، ونصحت بأهمية اكتساب عادات صحية سليمه كالاستيقاظ مبكرا وعدم السهر لأوقات متأخرة، الالتزام والتقرب إلى الله بالصلاه والأعمال الصالحة، تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة، مع ممارسة الرياضة، وتخصيص أوقات للمذاكرة وأوقات للراحة، وعدم الإكثار من متابعة الأخبار التي تثير القلق أو التوتر، والتقليل من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الأجهزة المزودة بالشاشات الإلكترونية، وطلب الدعم من الأب والأم والأصدقاء أو المعلم أو الجيران، والأشخاص المقربين في حل الأزمات النفسية والاجتماعية عند الحاجة.

المصرى اليوم

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