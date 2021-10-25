محافظ كفر الشيخ يتابع أبراج المصنع

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، أبراج المصنع رقم «1» المكون من 5 أبراج متصلة على مساحة 6 ألاف متر مكون من بدروم وأرضي و11 علوي، تضم 378 وحدة سكنية و88 وحدة إدارية، وهيبارين بمدخل «أ،ب» بكامل مساحة عبارة عن دورين، بالإضافة إلى 76 محلي تجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبرروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الاسكان، ونواب رئيس مجلس المدين وعدد من قيادات وزارة الاسكان، متفقداًعدد من الوحدات السكنية بالابراج، كما تفقد أسطح العمارات للتأكد من سلامتها.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة عدد من الشوارع الرئيسة ومنها الشارع الرئيسي بحي ال47 والواصل لموقف كفر الشيخ العمومي، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها أحياء وشوارع العاصمة، كما تابع محافظ كفر الشيخ، ونائبه أعمال إزالة الإشغالات، مشدداً بعدم التعدي على الطرق لأنها ملك المواطن وليست ملك المتعدين عليها.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ