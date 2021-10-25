محمد صلاح يحصد تقييماً لا يصدق من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

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قدم لاعبنا محمد صلاح أداءً خرافياً مرة أخرى أمام الخصم خصمه العنيد والعتيد فريق مانشستر يونايتد, وتفوق صلاح لفريقه ليفربول على كريستيانو رونالدو الذي قدم أداءاً باهتاً أمام تفوق ليفربول اداءً ونتيجة, حيث ساهم مو صلاح في فوز ليفربول 5-0 خارج أرضه على مانشستر يونايتد وفي معقل الشاطين الحمر، وقدم جميع لاعبي ليفربول أداءً رائعًا من جميع النواحي في هذه المباراة علماً بأنها المباراة الثانية على التوالي التي يسحق فيها ليفربول منافسه بخمسة أهداف وهى المباراة التي تأتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وضع نابي كيتا فريق ليفربول في المقدمة بعد أن استفاد من تمريرة رائعة من صلاح، بعدها أضاف ديوجو جوتا هدفًا ثانياُ لليفربول, ثم أجهز صلاح وحده على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف متتالية, اثنان منها في الشوط الأول والثالث في بداية الشوط الثاني..

وبعد المباراة قامت العديد من المواقع الإنجليزية بتقييم جميع لاعبي ليفربول وعلى رأسهم الملك المصري محمد صلاح حيث تمت التقييمات من مواقع Liverpool Echo، وThisISAnfield، وBBC Sport، وFotMob، وTIA Reading وThe Indy.

محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي وفقا تقييم عدة مواقع ومتوسط ​​تقييمه الخرافي يلخص مدى روعته في مباراة مان يونايتد والمباريات السابقة لها.

أقل اللاعبين تقيماً حصل على متوسط تقييم 7.1 درجة ، يليه فان دايك (7.6) وأليسون (7.6) وفيرمينو (7.8) ورغم أنهم في الترتيب الأقل. إلا أن أداء كلاهما كان رائعا, علماً بأن هذه الدرجة تعادل في موجهات سابقة أفضل التقييمات للفريق ولكن مباراة الامس كانت يوماً خاصاً للريدز.

لم ينافس صلاح في التقييم سوى اللاعب نابي كيتا الذي حل في المركز الثاني بمتوسط تقييم (8.9) والذي قدم أداءاً رائعاً في هذه المباراة، وجاء بعده ترينت ألكسندر أرنولد ثالثاً بمتوسط تقييم (8.3) وديوجو جوتا رابعاً بمتوسط (8.2)، وكان جميعهم مؤثرين بشكل كبير في هذه المباراة.

أما فخرنا محمد صلاح منافساً لنفسه فقد تم منحه العلامة الكاملة وتقييم مثالي 10/10، من 4 مواقع من أصل 6 مواقع وهو تقييهم لم يحدث على الإطلاق, حيث حصل الملك المصري على الدرجة النهائية من مواقع Liverpool Echo، وThisISAnfield، وTIA Reading وThe Indy.

والموقعين التي لم يحصل فيها صلاح على العلامة الكاملة هى موقع FotMob، وحصل على درجة تقابرب العلامة الكاملة (9.8) وموقع BBC Sport وحصل على 9.19 من 10 درجات.

وبهذه التقييمات تصدر صلاح المرتبة الأولى بجدارة في متوسط التصنيف العام بتقييم خرافي لم يتكرر حيث حصل على متوسط تقييم (9.8) من 10 درجات ليكون أعلى تقييم حصل عليه صلاح في تاريخه.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح وجميع لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الانجليزية بعد مباراتهم أمام مانشستر يونايتد.