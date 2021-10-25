أخبار عاجلة

تمرين مشترك بين المقاتلات السعودية والقاذفات الأمريكية -
المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك -
بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة -
وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات -
فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا -
نقيب الفلاحين : المزارع «تاه» بين انهيار أسعار الخضراوات وارتفاع الحبوب -
محافظ بني سويف يشارك بجلسة دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية -
وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم -
مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح يحصد تقييماً لا يصدق من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

Print
محمد صلاح يحصد تقييماً لا يصدق من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد محمد صلاح يحصد تقييماً لا يصدق من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم لاعبنا محمد صلاح أداءً خرافياً مرة أخرى أمام الخصم خصمه العنيد والعتيد فريق مانشستر يونايتد, وتفوق صلاح لفريقه ليفربول على كريستيانو رونالدو الذي قدم أداءاً باهتاً أمام تفوق ليفربول اداءً ونتيجة, حيث ساهم مو صلاح في فوز ليفربول 5-0 خارج أرضه على مانشستر يونايتد وفي معقل الشاطين الحمر، وقدم جميع لاعبي ليفربول أداءً رائعًا من جميع النواحي في هذه المباراة علماً بأنها المباراة الثانية على التوالي التي يسحق فيها ليفربول منافسه بخمسة أهداف وهى المباراة التي تأتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وضع نابي كيتا فريق ليفربول في المقدمة بعد أن استفاد من تمريرة رائعة من صلاح، بعدها أضاف ديوجو جوتا هدفًا ثانياُ لليفربول, ثم أجهز صلاح وحده على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف متتالية, اثنان منها في الشوط الأول والثالث في بداية الشوط الثاني..

وبعد المباراة قامت العديد من المواقع الإنجليزية بتقييم جميع لاعبي ليفربول وعلى رأسهم الملك المصري محمد صلاح حيث تمت التقييمات من مواقع Liverpool Echo، وThisISAnfield، وBBC Sport، وFotMob، وTIA Reading وThe Indy.

محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي وفقا تقييم عدة مواقع ومتوسط ​​تقييمه الخرافي يلخص مدى روعته في مباراة مان يونايتد والمباريات السابقة لها.

أقل اللاعبين تقيماً حصل على متوسط تقييم 7.1 درجة ، يليه فان دايك (7.6) وأليسون (7.6) وفيرمينو (7.8) ورغم أنهم في الترتيب الأقل. إلا أن أداء كلاهما كان رائعا, علماً بأن هذه الدرجة تعادل في موجهات سابقة أفضل التقييمات للفريق ولكن مباراة الامس كانت يوماً خاصاً للريدز.

لم ينافس صلاح في التقييم سوى اللاعب نابي كيتا الذي حل في المركز الثاني بمتوسط تقييم (8.9) والذي قدم أداءاً رائعاً في هذه المباراة، وجاء بعده ترينت ألكسندر أرنولد ثالثاً بمتوسط تقييم (8.3) وديوجو جوتا رابعاً بمتوسط (8.2)، وكان جميعهم مؤثرين بشكل كبير في هذه المباراة.

أما فخرنا محمد صلاح منافساً لنفسه فقد تم منحه العلامة الكاملة وتقييم مثالي 10/10، من 4 مواقع من أصل 6 مواقع وهو تقييهم لم يحدث على الإطلاق, حيث حصل الملك المصري على الدرجة النهائية من مواقع Liverpool Echo، وThisISAnfield، وTIA Reading وThe Indy.

والموقعين التي لم يحصل فيها صلاح على العلامة الكاملة هى موقع FotMob، وحصل على درجة تقابرب العلامة الكاملة (9.8) وموقع BBC Sport وحصل على 9.19 من 10 درجات.

وبهذه التقييمات تصدر صلاح المرتبة الأولى بجدارة في متوسط التصنيف العام بتقييم خرافي لم يتكرر حيث حصل على متوسط تقييم (9.8) من 10 درجات ليكون أعلى تقييم حصل عليه صلاح في تاريخه.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح وجميع لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الانجليزية بعد مباراتهم أمام مانشستر يونايتد.

qKP9qQk.jpg

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مستقبل وطن سوهاج» يزور ضابط شرطة مُصاب في حملة لضبط تاجر

«مستقبل وطن سوهاج» يزور ضابط شرطة مُصاب في حملة لضبط تاجر

بمناسبة مرور عام على افتتاحه.. معرض مؤقت للصور النادرة بمتحف المركبات الملكية

بمناسبة مرور عام على افتتاحه.. معرض مؤقت للصور النادرة بمتحف المركبات الملكية

هل تؤثر العاصفة التي تضرب الأرض على مصر ؟.. مسؤول بـ«الفضاء» يُجيب

هل تؤثر العاصفة التي تضرب الأرض على مصر ؟.. مسؤول بـ«الفضاء» يُجيب

انتهاء تطوير 20 كيلومتر من إشارات السكة الحديد على خط بني سويف - أسيوط

انتهاء تطوير 20 كيلومتر من إشارات السكة الحديد على خط بني سويف - أسيوط