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الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

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الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

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يفقتد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خدمات بعض لاعبي الفريق خلال مباراة الأهلي المقبلة، لأسباب مختلفة.

ويغيب عن صفوف الإسماعيلي في مباراة الأهلي، الجناح الأيمن عبدالرحمن مجدي، وذلك بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقافه لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية الأزمة التي أثارها خلال وجود مع بعثة الأولمبي في طوكيو، ومن المقرر أن ينتهي إيقاف اللاعب في أول نوفمبر المقبل.

كما ييغب لاعب خط الوسط مدحت فقوسه، بسبب إصابته بخلع في الكتف، والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، كما تأكد غياب أحمد كاستليو، الذي يعاني من الإصابة في القدم منذ الموسم الماضي.

وغادر لاعبو الدراويش إلى الإسكندرية، اليوم الاثنين، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، على الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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