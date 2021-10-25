«المظاهر خداعة وأنا عندي طاقة».. بوسي شلبي: «لو قاعدة لوحدي بعيط وعايزة الأرض تنشق وتبلعني»

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تحدثت الإعلامية بوسي شلبي عن مشاعرها وحزنها الشديد بعد وفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ومدى تأثير رحيله على نفسيتها، لذلك تحاول الهروب بالشغل المستمر.

وقالت شلبي، خلال برنامج «The insider»: «لحظة وفاة محمود عبدالعزيز خرجت بره الدنيا وروحي طلعت معاه، وأنا بحس إني مش جوه الدنيا، ماعنديش إني أزعل وأفرح أنا في حتة تانية معاه.. وحسيت إني لازم أكون معاه مش على الأرض، يمكن لذلك حسيت بإيمي سمير غانم بأنها عايزة تخرج بره الدنيا والحاجة اللي بقولها لها دايما اشتغلي».

وعن تصريحاتها حول محاولتها تشتيت مشاعرها وانتباهها بالعمل الدؤوب، وذلك منذ أيام خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، تابعت: «المظاهر خداعة دي مهنتنا بلبس شخصية.. وأنا فعلا عايشة بطولي (لوحدي) في البيت، تخيل إنك عايش بين أربع حيطان لوحدك.. شئ مؤلم.. عندي إخواتي ربنا يخليهم لي لكن أكبر مني بكتير وعندهم بيوتهم وعيالهم وشغلهم، وفي النهاية بتقعد في البيت ماعكش حد.. ممكن أنا أتجنن وأنا ست عندي طاقة».

واستطردت شلبي مُعبرة عن مشاعرها: «لو قاعدة لوحدي طول الوقت بعيط وببقى عايزة الأرض تنشق وتبلعني».

واستكملت: «الناس اللي نفسيتهم ضعيفة وإيمانهم ضعيف ممكن يلجأوا للمخدرات أو حبوب مهدئة ومستشفى أمراض نفسية، وأنا كان لازم أمر بحاجة من التلاتة، لكن عشان أنا ست عندي إيمان قوي رميت نفسي في حضن الشغل ونزلت اشتغلت على طول».

على الجانب الثاني، أوضحت شلبي أنها ليست مُلمة بالتكنولوجيا وطرق التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بالقدر الكافي: «معايا موبايل واحد وعايزة أقول الناس هتتصدم، إني مابفهمش غير إني أنزل صور وفيديوهات وأطلع لايف ومابفهمش في (المنشن) وغيره، وبقول أنا عفوية وبلحق أطلع لايف وأقابل الضيوف وماعنديش وقت».

كانت شلبي، قد ردت على سؤال «كيف تقومين التغطيات في الريد كاربت الصبح وبالليل؟» عبر برنامج «ET بالعربي»: «أنا مقدمة حياتي كلها للشغل لأن أنا لو قعدت ما اشتغلش هنتحر، أنا ماعنديش حاجه لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي وبعشق شغلي فأنا بقدم كل وقتي وحياتي».

وتابعت: «أنا بخدر نفسي عشان أنسى الزعل في حياتي بأني أكون في الشغل، دايما بقول مايغركش (مايخدعكش) الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا والإعلام لأن دا شغلنا ومهنتنا لكن اللي جوانا بيكون حاجه تانية، وأنا دايما بقول بعتبر نفسي زي (أبلة فاهيتا) عروسة بلا روح مهنتها تعمل الشو بتاعها للشغل وأنا كذلك.. وحياتي الخاصة أكيد فيها وجع عشان كده بداويها بالشغل».

يذكر أن زوج شلبي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016، عن عمر ناهز 70 عاما، ولا تزال تحيي ذكراه حزنًا وتأثرًا على رحيله، ومنذ عامين، قالت في ذكرى رحيله الثالثة: «مهما مرت السنين حبك في قلبي ملوش حدود، لن أنساك، الذكرى الثالثة، بحبك، وحشتني، أرجو الدعاء».

وتابعت: «أرجو الدعاء لزوجي الغالي» كما تستمر في إحيائها ذكراه. وفي عام 2017، توفيت والدة الإعلامية بعد تعرضها لأزمة صحية، بعد أشهر من رحيل زوجها، وتلقت بوسي شلبي العديد من عبارات التعازي والتي تواسيها في وفاة والدتها.