ولي العهد يفتتح أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
السعودية تتابع بقلق أحداث السودان وتدعو إلى التهدئة
أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى...
وجه قادة الجيش السوداني والدعم السريع والشرطة بتنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الجيش السوداني اليوم، وذلك للسيطرة على السلطة في...
دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء" بعد الانقلاب...
أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاثنين تشكيل حكومة كفاءات لإدارة البلاد إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية...
قالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب...
كشفت وثيقة سرية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، انتقام القيادات الحوثية من بعضها البعض، وسباقهم المستمر نحو نهب وسرقة المزيد من...