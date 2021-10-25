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ولي العهد يفتتح أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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تتابع بقلق أحداث السودان وتدعو إلى التهدئة

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى...

78a34d08a6.jpg الرياض : الوطن
390b5adc76.jpg19 ربيع الأول 1443 هـ

قادة الجيش السوداني والدعم السريع والشرطة يوجهون بتنفيذ حالة الطوارئ

وجه قادة الجيش السوداني والدعم السريع والشرطة بتنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الجيش السوداني اليوم، وذلك للسيطرة على السلطة في...

icon-byline.pngالخرطوم : الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج سريعا عن قادة السودان المدنيين

دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء" بعد الانقلاب...

icon-byline.pngبروكسل : الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

السودان.. البرهان يعلن تشكيل حكومة كفاءات تدير البلاد

أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاثنين تشكيل حكومة كفاءات لإدارة البلاد إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

السودان: حمدوك تحت الإقامة الجبرية وبيان مرتقب بعد الإنقلاب

قالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

صنعاء سكن الجامعة شقق مفروشة

كشفت وثيقة سرية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، انتقام القيادات الحوثية من بعضها البعض، وسباقهم المستمر نحو نهب وسرقة المزيد من...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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