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رئيس البريد السعودي يستقبل السفير الدنماركي بالرياض

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جرى استعراض مسيرة التحول في "سبل"

رئيس البريد السعودي يستقبل السفير الدنماركي بالرياض

‬استقبل رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، في المقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الرياض، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة، أوله موسبي.

واطلع السفير الدنماركي، على مراحل سير العمل في العديد من مرافق "سبل"، حيث بدأت جولته بزيارة مركز معالجة الطرود بالرياض ومركز بريد الرسائل ومكتب التجزئة ومحطة الطرود ومكاتب الخدمات.

تلى ذلك، الانتقال إلى المقر الرئيسي لـ"سبل"، حيث عقد الرئيس والضيف وقيادات مؤسسة البريد، اجتماعا لاستعراض الخدمات البريدية ومسيرة التحول في البريد السعودي "سبل"، التي تعكس طموحها وسعيها لتكون المشغل الوطني وذراع الخدمات التجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية وحلقة الوصل بين المملكة والعالم.

وفي نهاية الزيارة، قدّم رئيس مؤسسة البريد السعودي، آنف بن أحمد أبانمي، هدية تذكارية للسفير الدنماركي.

رئيس البريد السعودي يستقبل السفير الدنماركي بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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