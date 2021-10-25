ولي عهد الكويت يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة "الشرق الأوسط الأخضر"

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كان في استقباله أمير الرياض بالنيابة وعدد من المسؤولين بمطار الملك خالد

‬وصل إلى الرياض اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.