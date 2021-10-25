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الأمم المتحدة تحذر: نصف الشعب الأفغاني يواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي

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الأمم المتحدة تحذر: نصف الشعب الأفغاني يواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي الأمم المتحدة تحذر: نصف الشعب الأفغاني يواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي
"بيزلي" أشار إلى أن الشتاء سيجبر الملايين على الاختيار بين الهجرة والمجاعة

الأمم المتحدة تحذر: نصف الشعب الأفغاني يواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي

حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن أفغانستان على شفير إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، في وقت يواجه أكثر من نصف السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وأوضحت الوكالات أن أكثر من 22 مليون أفغاني سيعانون من انعدام في الأمن الغذائي هذا الشتاء، في وقت يفاقم الجفاف المدفوع بتغيّر المناخ الصعوبات الناجمة عن سيطرة طالبان على السلطة في البلاد في إطار عملية اتّسمت بالفوضى، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن هذا الشتاء سيجبر ملايين الأفغان على الاختيار بين الهجرة والمجاعة إلا إذا تمكّنت الوكالات من زيادة المساعدات التي يمكن أن تنقذ حياة السكان.

وأضاف "بيزلي" في بيان أن أزمة أفغانستان الإنسانية حاليا تعد من بين الأسوأ في العالم، إن لم تكن الأسوأ، فقد انهار الأمن الغذائي.

وقال: "نحن في مرحلة العد التنازلي لكارثة، وإن لم نتحرّك فوراً، فسنكون أمام كارثة كاملة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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