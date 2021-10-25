«الأزهر للفتوى»: حكم نقل كلية خنزير للإنسان «حرام» إلا في حالة واحدة (تعرف عليها)

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حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الجدل المُثار بشأن حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان، شرعًا.

وقال المركز، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، الاثنين: «رغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة، إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطَّاهرات في التداوي ورفع الضرر» وذلك لقول الحق سبحانه بسورة البقرة فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

وأوضح المركز أن ذلك وفقًا لما تقرره القاعدة الفقهية «الضرر يزال»، وقاعدة «إذا تعارض مفسدتان رُوعِيَ أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما» بحسب كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي.

وأشار المركز إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جعل لكل داء دواء، مستشهدًا بالحديث الشريف «لكُلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصيبَ دواءُ الدَّاءِ، بَرَأ بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ»، والحديث الشريف «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَع له دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ؛ الهَرَمِ».

ولفت إلى قول الإمام النووي في كتابه «المجموع»: «إذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ، أي الإنسان، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْبُرَهُ بِعَظْمٍ طَاهِرٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْبُرَهُ بِنَجِسٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ جَبَرَهُ بِنَجِسٍ نُظِرَ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْجَبْرِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أو وجد طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ أَثِمَ، وَوَجَبَ نَزْعُهُ، إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ، وَلَا تَلَفَ عُضْوٍ وَلَا شَيْئًا مِنْ الْأَعْذَارِ».

كما أشار إلى قول الإمام الروياني في كتاب «بحر المذهب»: «إذا انكسر عظمه -أي الإنسان- فاحتاج أن يرقعه بعظم نظر، فإن رقعه بعظم طاهر، وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جاز، ولذلك إذا انقلعت سنه، فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيًّا جاز، وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس، وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون مضطرًا إليه، أو غير مضطر، فإن كان مضطرًا إليه، بأن لم يجد غيره جاز له أن يرقعه به؛ لأنه موضع ضرورة، فهو كأكل الميتة، وإن لم يكن مضطرًا إليه لم يجز أن يرقعه به».

وقول الإمام شهاب الدين النفراوي في كتابه «الفواكه الدواني»: وَكُلُّ شَيْءٍ نُزِعَ مِنْ الْخِنْزِيرِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ عَظْمٍ حَرَامٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، سِوَى شَعْرِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ أَرْخَصَ أَيْ سَهَّلَ الشَّارِعُ فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ بَعْدَ جَزِّهِ لِطَهَارَتِهِ، قَالَ خَلِيلٌ بِالْعِطْفِ عَلَى الطَّاهِرِ: وَشَعْرٍ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إنْ جُزَّتْ«.

واستدل المركز بقول الإمام سليمان العجيلي في كتاب «حاشية الجمل»: «َوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الْمُرَادُ بِفَقْدِهِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ، بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ، فضَابِطَ الْفَقْدِ لَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الطَّلَبِ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ».

وأكد المركز أن بناءً على ما سبق «فإن أصل التّداوي بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الحُرمة، إلا في حالة الضرورة المُلجئة، أو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة، فيجوز استثناءً بشرطين، الأول، فقد البديل الطاهر، والثاني، أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن؛ سيما أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها».

وتابع: «لما هو مقرر طبيًّا عن خطر عمليات زراعة الأعضاء، وما تستلزمه من استخدام أدوية لتَثبيط الجهاز المناعي، وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع؛ إضافةً إلى العديد من المُضَاعَفات الخطيرة على صحة المريض وحياته».

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانه مشيرًا إلى أن عملية زرع كُلية الخنزير في جسم الإنسان لم تزل في الأطوار التجريبية.

كان عدد من الجراحين الأمريكيين قد نجحوا في إجراء عملية نقل كلية خنزير إلى إنسان، دون أن يرفض جسم المتلقي العضو الجديد، مما أشار غلى إمكانية فتح باب أمل جديد لحل مشكلة نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة العديد من البشر.