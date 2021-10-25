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زراعة 333 ألف فدان قمح وبنجر وقصب سكر في المنيا

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زراعة 333 ألف فدان قمح وبنجر وقصب سكر في المنيا زراعة 333 ألف فدان قمح وبنجر وقصب سكر في المنيا

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أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في المنيا، بدء زراعة 333 ألف فدان، محاصيل القمح، والبنجر، وقصب السكر، ضمن المحاصيل الشتوية للموسم 2021-2022.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن المستهدف زراعة من القمح 250 ألف فدان، ومن البنجر 50 ألف فدان، ومن قصب السكر 33 ألف فدان.

وحول أزمة الأسمدة وتوفير المستلزمات الزراعية، قال «إسماعيل»، صدر قرار لجنة الأسمدة بصرف 50% من مخصصات الزراعات الشتوية للمزارعين بشرط تقديم الكارت، أو البطاقة الزراعية، أو إجراء معاينات. مؤكدا ان المخصصات تتراوح ما بين 2-8 شكارة للفدان، حسب نوعية المحصول المنزرع. مؤكدا أن أكثر المساحات المنزرعة بالمحافظة، قمح، وبنجر، وقصب السكر.

المصرى اليوم

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