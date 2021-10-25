مؤتمر بـ«الفيديو كونفرانس» بين «تنسيقية الأحزاب» و«الحزب الشيوعي الصيني» لمناقشة مكافحة الفقر

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عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، مؤتمرا مشتركا مع الحزب الشيوعي الصيني، عبر الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد، في إطار تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وقدم المؤتمرالنائب طارق الخولي عضوٍلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشيرا إلى أهمية عقد هذا المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين، وقال إنه بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بمختلف النواحي السياسية والثقافية وغيرها.

و قال مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو روى، إن مصر أكبر دولة عربية وأفريقية تربطها علاقات مع الدولة الصينية وأن البلدين إلتزمتا طوال ال ٦٥ عاما الماضية ورغم تغير الأوضاع بالإحترام المتبادل والتنمية المشتركة.

وأضاف أن الروابط المختلفة بين البلدين أصبحت أكثر متانة خلال جائحة كورونا، وأن التعاون بين البلدين خلال الجائحة يعد بمثابة نقطة مضيئة في العلاقات بينهما، مؤكدا دعم بلاده لمصر واستعدادها الكامل للتعاون معها في تنفيذ رؤيتها مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدفاع عن حقوقها وتعددية الأطراف..

و تابع «روى» أن حزبه هو أعلى قيادة في الصين وأن التنسيقية هي مؤسسة هامة تجمع الشباب من مختلف التوجهات على أرضية مشتركة، وبالتالي فسيكون من المثمر تبادل التعاون وتعميق العلاقات بين الطرفين.

ودعا التنسيقية لزيارة الصين عقب إنتهاء جائحة كورونا لتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفقر، كما دعا نواب المحافظين من أعضاء التنسيقية للإطلاع على التجربة الصينية في مجال الحكم المحلي لتعزيز التعاون المحلي بين البلدان.

و قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو التنسيقية إن التنسيقية تضم طليعة من شباب ثورتي يناير و٣٠ يونيو ممن كانوا في حاجة لهذا الكيان ليتمكنوا من خدمة الوطن وتحقيق تطلعاتهم فيه خاصة وأن الفترة بين الثورتين من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣ شهدت مصر فراغ سياسي أدى لوصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة.

وقال رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن العالم احتفل منذ أيام باليوم العالمي لمكافحة الفقر، لذلك لا يمكن أن نذكر التجربة الصينية التي نجحت في انتشال الملايين وإنقاذهم من الفقر..

وأضاف أن مصر تسعى حاليا نحو هذا الهدف وبالفعل كانت من بين ١٠ دول قدمت تقريرا للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، ونجحت في خفض معدلات الفقر من ٣٢.٥% في 2017 إلى 29% في 2019، كذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتنمية حياة 58% من إجمالي نسبة سكان مصر بميزانية بلغت 45 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر كذلك تبذل جهود موازية لبناء اقتصاد قوي ومرن وتحديث رؤيتها الاستراتيجية لمواجهة أكثر فاعلية لمختلف التحديات وعلى رأسها تحدي النمو السكاني

و قال شريف الرفاعي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالتنسيقية، إن مصر نفذت وشاركت في العديد من الفعاليات الخاصة بحماية المناخ، كما شاركت في إعادة صياغة اتفاقية مواجهة التصحر، وأعدت برنامج لتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء عبر ٥٤ محطة رصد.

وأضاف، أن مصر تشجع استخدام الغاز الطبيعي كغاز صديق للبيئة عبر تحويل العديد من الناقلات للعمل بالغاز أو الكهرباء، كما سعت لزيادة الرقعة الخضراء وأطلقت مبادرة اتحضر للأخضر، وتبنت خطة لرفع عدد المحميات الطبيعية إلى ٤٠ محمية