مدير برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور المملكة في مساعدة الملايين حول العالم

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أكد الحرص على العمل مع المملكة لمساعدة المزيد من المحتاجين بعد الجائحة

أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بدور المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم المساعدات لملايين الأشخاص حول العالم، مبينًا حرص البرنامج على العمل مع المملكة لمساعدة المزيد من المحتاجين، خصوصًا بعد جائحة كورونا التي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي لكثير من الشعوب.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، نوّه خلاله بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع برنامج الأغذية العالمي مع مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرًا إلى أن الصلات مع المركز تزداد متانة نتيجة للثقة المتبادلة والعمل المشترك، معربًا عن تطلعه لما يمكن القيام به عبر استراتيجية فعالة وأكثر شمولية في المنطقة وحول العالم بالاستفادة من خبرات ونقاط القوة في المنظمتين.

وأبدى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أسفه عندما يتم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في العديد من بلدان العالم، حيث يعاني جراء ذلك العديد من الأفراد، معربًا عن أمله في أن يمنحهم الجميع إمكانية الوصول للمتضررين دون أية عقبات.