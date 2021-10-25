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نادي الإبل: رصد حالات لتبديل ونسخ وطمس الشرائح الإلكترونية للإبل

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نادي الإبل: رصد حالات لتبديل ونسخ وطمس الشرائح الإلكترونية للإبل نادي الإبل: رصد حالات لتبديل ونسخ وطمس الشرائح الإلكترونية للإبل
في أكثر من موقع.. النادي حذّر من تحريك الدعاوى بحسب النظام الجزائي

نادي الإبل: رصد حالات لتبديل ونسخ وطمس الشرائح الإلكترونية للإبل

قال نادي الإبل إنه رصد حالات لتبديل ونسْخ وطمْس الشرائح الإلكترونية للإبل في أكثر من موقع، وقبل بدء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وحذر النادي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، جميع من يرتكب تغيير حقيقة الترقيم، وثبوت ذلك عليه بتحريك دعوى ضده بحسب النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وأكد أنه يستبعد كل متلاعب بالشريحة من المشاركة في مهرجانات الإبل، ووضعه في القائمة السوداء لمختلف المنافسات.

وأشار إلى أن نادي الإبل يعتمد على بيانات كل متن بحسب سجلات إلكترونية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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