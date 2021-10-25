تأجيل محاكمة أستاذ جامعي في اتهامه بـ«سب وقذف» الإعلاميين إلى 22 نوفمبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار أسامة الرشيدى ،تأجيل محاكمة الدكتور أيمن منصور ندا لجلسة 22نوفمبر المقبل للاطلاع في اتهامه بسب وقذف الإعلاميين.

كان أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قال عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أحمد موسى مذيع على مسئوليتي، مواصفات المذيع كما تشير إليها الكتب غير موجودة فيه، وخصائص الصوت والأداء غير متوفرة لديه، بل لديه مشكلات صوتية وأدائية واضحة تمثل في حد ذاتها عائقاً أمام الإنسان الطبيعي للتواصل مع الآخرين وللتفاعل معهم فما بالك بالمذيع، ولديه مشكلات ثقافية واضحة تمنعه من التأثير، وله مواصفات شكلية ظاهرة تمنعه من الإقناع، وهو دائم الوقوع في أخطاء مهنية كفيلة باعتزاله الإعلام نهائياً».

ورد الإعلامي أحمد موسى على الدكتور أيمن منصور ندا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلًا: «المتنمر أيمن منصور ندا من حقك النقد، لكن أن تتنمر على جسمي وصوتي وما خلقه المولي سبحانه وتعالي، فهذا يخرج من النقد إلى التنمر والأساءة والسخرية».

أضاف: «هل هذا مستوي من يفترض فيه أن يدرس لأولادنا في الجامعة معني القيم والأخلاق وأحترام الآخر، ويكون هو نفسه من يتنمر ويسخر، سوف يتولي المستشار القانوني عمر الأصمعي تقديم بلاغ لمعالي النائب العام ضد المتنمر أيمن منصور ندا الأستاذ الجامعي، ويطبق القانون على المتنمر».