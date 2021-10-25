حفل لاستقبال الطلاب الجدد بكلية زراعة جامعة كفرالشيخ

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تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ نظمت كلية الزراعة بالجامعة اليوم الإثنين، حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللواء أ .ح فؤاد فيود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أحد أبطال قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر والمقدم أركان حرب أحمد عبدالمنصف مدير التربية العسكرية بالجامعة والقائم بأعمال عميد الكلية الدكتور يحيى زكريا والدكتور مصطفى شلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن عبدالدايم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وعدد من طلاب الفرق المختلفة، بالتعاون مع إتحاد الطلاب وأسرة الجيل المؤسس.

جامعة كفرالشيخ

كما رحب رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي بالطلاب الجدد والقدامى بالكلية وهنأ الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر والإحتفال بذكرى المولد النبوي، مؤكدا أن مصر تستطيع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في كافة المجالات وذلك بشبابها الواعد والطموح.

وأشار إلى دور إدارة الكلية الفعال في نقل الخبرات العلمية والتجارب العملية لإعداد خريج قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، كما دعا الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والتي تسهم بشكل كبير في بناء شخصيتهم.

وأشاد د. دسوقي بخريجي كلية الزراعة والدور الذي يقوم به الطلاب أثناء مرحلة الدراسة التي من خلالها تفتح له آفاق العلم والمعرفة، وأكد ضرورة أن يثقل الطالب من مهاراته وخبراته أثناء سنوات الدراسة ولا يكتفي فقط بدراسة المقررات بالإضافة إلى مشاركته في الأنشطة الطلابية.

جامعة كفرالشيخ

أوضح رئيس الجامعة أن الكلية تقدم مستوى متميز في التعليم الزراعي عن طريق تطوير واستحداث برامج تعليمية رائدة وفقا لمعايير الجودة لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل خصوصاً وأن كلية الزراعة تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وهنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال الطلاب الجدد والحضور بالعام الدراسي الجديد مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير متطلبات العملية التعليمية طبقًا للمعايير الدولية داعيا الطلاب إلى الاجتهاد والعمل لتحقيق أهدافهم لخدمة أنفسهم ومجتمعهم كما أوصى الطلاب بضرورة تنفيذ دعوة رئيس الجامعة بالمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة سواء كانت رياضية وفنية أو ثقافية واجتماعية.

جامعة كفرالشيخ

وجه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور حسن يونس عدد من النصائح للطلاب من أهمها ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للمحافظة على السلامة العامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف د. يونس بأنه على الطلاب الالتزام بلوائح الكلية واحترام مواعيد المحاضرات، والاستمتاع بالحياة الجامعية التي لا تقتصر على تلقي العلم فقط والتي تشمل أيضا صقل وتنمية القدرات والمواهب والاعتماد على النفس.

كما استعرض اللواء أ .ح فؤاد فيود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أحد أبطال قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر في كلمته بالندوة ذكرياته عن حرب أكتوبر في تحقيق ملحمة العبور العظيم، وكيفية الاعداد والتخطيط الجيد لتلك الحرب، بالإضافة إلى المؤامرات الخارجية التي تتعرض لها مصر حالياً وكيفية التصدي لها.

وقال إن هناك رسائل عدة يمكن استخلاصها من انتصارات أكتوبر المجيدة، أهمها موجه للشباب بمساندة القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، والالتفاف حول القيادة السياسية ودعمها في مواجهة التحديات، مثلما ساند الشعب قياداته والقوات المسلحة في حرب أكتوبر.

ورحب القائم بأعمال عميد الكلية الدكتور يحيى زكريا في كلمتة بالطلاب والطالبات الجدد في إطار تعريفهم بالكلية ودورها الفعال في خدمة وتنمية المجتمع ومناقشة أهم الموضوعات التي تخصهم متمنيا لهم التفوق والسداد في العام الجامعي الجديد.

كما حث الطلاب على الاهتمام بالتدريب الميداني والدورات التدريبية التي تقدمها الكلية مشيرةً إلى أن الكلية ترعى الطلاب الموهوبين والمبتكرين والمتميزين أ كاديميا والأنشطة الطلابية.