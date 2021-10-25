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زيادة القدرة الاستيعابية لأقصاها في سباق فورمولا 1 أبو ظبي

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زيادة القدرة الاستيعابية لأقصاها في سباق فورمولا 1 أبو ظبي زيادة القدرة الاستيعابية لأقصاها في سباق فورمولا 1 أبو ظبي

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كشفت حلبة مرسى ياس عن توسيع القدرة الاستيعابية إلى أقصاها، لاستقبال عشاق سباقات السيارات الراغبين بالاستمتاع بفعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021.

وكشفت صحيفة «البيان» الإماراتية، أنه تماشيا مع أحدث التوجيهات الحكومية، وفي ظل الظروف الحالية، عمل منظمو الحدث العالمي الذي تستضيف أبوظبي فعالياته ما بين 9 و12 ديسمبر القادم، على توسيع الطاقة الاستيعابية للحلبة مرسى ياس إلى أقصاها.

كما يفتح المنظمون باب الحضور أمام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، مما يتيح لجميع أفراد العائلة للاستماع بأجواء الإثارة والترفيه معاً، وطرح المنظمون عدداً إضافياً من التذاكر في جميع الفئات.

المصرى اليوم

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