أخبار عاجلة

تمرين مشترك بين المقاتلات السعودية والقاذفات الأمريكية -
المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك -
بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة -
وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات -
فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا -
نقيب الفلاحين : المزارع «تاه» بين انهيار أسعار الخضراوات وارتفاع الحبوب -
محافظ بني سويف يشارك بجلسة دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية -
وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم -
مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

محكمة ألمانية تقضي بالسجن 10 سنوات لامرأة قتلت طفلة يزيدية عطشا

Print
محكمة ألمانية تقضي بالسجن 10 سنوات لامرأة قتلت طفلة يزيدية عطشا محكمة ألمانية تقضي بالسجن 10 سنوات لامرأة قتلت طفلة يزيدية عطشا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة في ميونيخ، اليوم الاثنين، بسجن امرأة ألمانية لمدة عشر سنوات بتهمة تركت طفلة يزيدية تموت عطشا بعد أن أدانتها بدعم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في العراق والمساعدة والتحريض على محاولة قتل ومحاولة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اتهم ممثلو الادعاء المرأة، التي ورد في وثائق المحكمة أن اسمها جنيفر دبليو وعمرها 30 عاما، بالانضمام للتنظيم المتشدد في 2014 ودمج نفسها في دائرة صنع القرار وهيكل قيادة التنظيم.

وقال ممثلو الادعاء إن المرأة اتُهمت بترك فتاة يزيدية، اتخذتها أمة، عمرها خمس سنوات تموت عطشا بعد أن قام زوجها، وهو أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، بتقييدها بالسلاسل في فناء دون حماية من الحرارة الشديدة عقوبة لها على التبول في فراشها.

أضاف ممثلو الادعاء أيضا أن المرأة المدعى عليها، والتي أُلقي القبض عليها لدى عودتها إلى سوريا من ألمانيا عام 2018، كانت عضوا في «شرطة الأخلاق» التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والمكلفة عضواتها بتنظيم دوريات في المتنزهات العامة بمدينتي الفلوجة والموصل العراقيتين للتيقن من التزام النساء بالقواعد الصارمة التي يحددها التنظيم للملبس والسلوك.

وكان مكتب المدعي العام الاتحادي قد طالب بسجن المرأة مدى الحياة. والتمس الدفاع سجنها لمدة عامين كحد أقصى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفحم 4 اتوبيسات في حريق داخل جراج في الظاهر

تفحم 4 اتوبيسات في حريق داخل جراج في الظاهر

بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة

بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة

وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات

وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات

فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا