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«لحظة وفاته خرجت بره الدنيا».. بوسي شلبي تروي معاناتها بعد وفاة محمود عبدالعزيز ()

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«لحظة وفاته خرجت بره الدنيا».. بوسي شلبي تروي معاناتها بعد وفاة محمود عبدالعزيز (فيديو) «لحظة وفاته خرجت بره الدنيا».. بوسي شلبي تروي معاناتها بعد وفاة محمود عبدالعزيز ()

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روت الإعلامية بوسي شلبي معاناتها بعد وفاة زوجها الفنان محمود عبدالعزيز.

وخلال لقائها مع برنامج«MBC Trending»، قالت بوسي شلبي «أنا لحظة وفاة محمود عبدالعزيز خرجت برة الدنيا وروحي طلعت معاه، ومبقتش أحس أحاسيس الناس اللي جوة الدنيا.. مبقتش أفرح ولا أزعل أنا في حتة تانية معاه مش على الأرض».

وتابعت بوسي أن ارتدائها الملابس الملونة والفساتين: «مظاهر خداعة»: «أنا بلبس الشخصية، وأنا فعلًا عايشة بطولي في البيت، وقاعدة بين 4 حيطان، وده شيء مؤلم.. وإخواتي ربنا يخليهم، بس هما عندهم بيوتهم وأولادهم».

وأضافت :«ممكن أتجنن وأنا ست عندي طاقة علشان كدا رميت نفسي في حضن الشغل، في ناس إيمانها ضعيف بتلجأ للمخدرات والحبوب المهدئة لكن أنا إيماني قوي وشخصيتي قوية، وأنا لو قعدت ساعة لوحدي كلها بتكون عياط».

المصرى اليوم

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