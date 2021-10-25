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«المصرية اللبنانية لرجال الأعمال»: المرأة أكثر تمكيناً في عهد الرئيس

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«المصرية اللبنانية لرجال الأعمال»: المرأة أكثر تمكيناً في عهد الرئيس السيسي «المصرية اللبنانية لرجال الأعمال»: المرأة أكثر تمكيناً في عهد الرئيس

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كشفت ندوة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن دور المرأة في مكافحة الفساد عن اهمية دور المرأة المصرية في استمرار عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عقدت الندوة تحت عنوان «دور المرأة في مكافحة الفساد والمحافظة على الأمن القومى» وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وافتتحت الندوة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء أيمن زكريا نائب رئيس الأكاديمية والدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء الدكتور بهاء الحريشي خبير استراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية.

واشادت الدكتورة زينب الغزالي، عضو المجلس ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بدعم القيادة السياسية في بالتمكين الاقتصادي والسياسيى والإجتماعي للمرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية أكثر تمكيناً في عهد الرئيس عبدالفتاح وأصبحت قادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد.

كما أكدت الغزالي، أن دور النساء يعتبر دور طليعي وحيوي في مكافحة الفساد حيث أن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلى أهمية اشراك النساء في الصفوف الأولي لمكافحة الفساد بوجودها في مواقع صنع القرار وفي مختلف القطاعات، لافتة إلى أن المرأة شريك أساسي وعال في مكافحة الفساد.

واضافت، توجد علاقة وطيدة بين تمكين المرأة ومكافحة الفساد والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

المصرى اليوم

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