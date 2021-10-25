الفروسية" يبدا الاستعداد المبكر لاوليمبياد باريس بتشكيل لجنتين لإعداد الفرسان والكوادر المختلفة

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رفع الاتحاد المصرى للفروسية درجة الاستعداد القصوى، مع انطلاق الموسم الرياضى 2021/2022، والذى بدأ بإنطلاق الحلقة الأولى من بطولة الجمهورية لقفز السدود التى أقيمت على ملاعب نادى فروسية الجزيرة، وبطولة كأس الهيئات الرياضية.

ويسعى الاتحاد لتطوير أداء منظومة رياضة الفروسية من المدربين والحكام ومصممى الموانع ومراقبى البطولات، مع البدء فى تٱهيل الفرسان المحليين والدوليين نفسيا وبدنيا وفنيا ، للاستعداد المبكر لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 33التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس 2024، والتى يسعى خلالها الاتحاد إلى تحقيق نتائج أفضل من تلك النتائج التى تحققت فى اوليمبياد طوكيو، رغم أنها كانت بمثابة إنجاز لم يتحقق من قبل فى تاريخ الإتحاد .