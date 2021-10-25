أخبار عاجلة

بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة -
وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات -
فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا -
نقيب الفلاحين : المزارع «تاه» بين انهيار أسعار الخضراوات وارتفاع الحبوب -
محافظ بني سويف يشارك بجلسة دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية -
وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم -
مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا -
حمادة أنور: أول مرة أرى طلائع الجيش بهذا المستوى السيئ -
مونشنجلادباخ يهزم بوخوم في الدوري الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور المملكة في مساعدة الملايين حول العالم

Print
مدير برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور المملكة في مساعدة الملايين حول العالم مدير برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور المملكة في مساعدة الملايين حول العالم
أكد الحرص على العمل مع المملكة لمساعدة المزيد من المحتاجين بعد الجائحة

مدير برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور المملكة في مساعدة الملايين حول العالم

أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بدور المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم المساعدات لملايين الأشخاص حول العالم، مبينًا حرص البرنامج على العمل مع المملكة لمساعدة المزيد من المحتاجين، خصوصًا بعد جائحة كورونا التي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي لكثير من الشعوب.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، نوّه خلاله بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع برنامج الأغذية العالمي مع مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرًا إلى أن الصلات مع المركز تزداد متانة نتيجة للثقة المتبادلة والعمل المشترك، معربًا عن تطلعه لما يمكن القيام به عبر استراتيجية فعالة وأكثر شمولية في المنطقة وحول العالم بالاستفادة من خبرات ونقاط القوة في المنظمتين.

وأبدى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أسفه عندما يتم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في العديد من بلدان العالم، حيث يعاني جراء ذلك العديد من الأفراد، معربًا عن أمله في أن يمنحهم الجميع إمكانية الوصول للمتضررين دون أية عقبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك

المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك

"صحة القنفذة" : عدد المستفيدات من حملة سرطان الثدي تجاوز الـ10 آلاف مستفيدة

"صحة القنفذة" : عدد المستفيدات من حملة سرطان الثدي تجاوز الـ10 آلاف مستفيدة

قادة مجموعة العشرين يتفقون على اتخاذ إجراءات فعَّالة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية

قادة مجموعة العشرين يتفقون على اتخاذ إجراءات فعَّالة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية

أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة"

أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة"