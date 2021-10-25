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خاص لتليفزيون اليوم السابع.. قضينا يوم تدريبي مع محمد شريف هداف الدورى العام الماضى قبل بداية الدوري

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