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بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
نقيب الفلاحين : المزارع «تاه» بين انهيار أسعار الخضراوات وارتفاع الحبوب
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
محافظ بني سويف يشارك بجلسة دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
حمادة أنور: أول مرة أرى طلائع الجيش بهذا المستوى السيئ
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
مونشنجلادباخ يهزم بوخوم في الدوري الألماني
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
خاص لتليفزيون اليوم السابع.. قضينا يوم تدريبي مع محمد شريف هداف الدورى العام الماضى قبل بداية الدوري
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 25 أكتوبر 2021 03:10 مساءً
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