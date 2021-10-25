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لتأهيلهم لسوق العمل.. «تكنولوجيا الزقازيق» تنظم ورش عمل لرفع مهارات الطلاب والخريجين

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لتأهيلهم لسوق العمل.. «تكنولوجيا الزقازيق» تنظم ورش عمل لرفع مهارات الطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.. «تكنولوجيا الزقازيق» تنظم ورش عمل لرفع مهارات الطلاب والخريجين

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نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، برعاية الدكتور عماد محمد قمحاوي عميد الكلية، وبإشراف الدكتور خالد محمد محروس وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش عمل مجانية لتأهيل طلاب وخريجي الكلية لسوق العمل الخارجي، وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار التعاون المبرم بين الكلية والمركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة، التابع للإشراف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبحضور مميز للمدربين وهم محمد سعيد، وحنان سليمان، وتهدف هذه الورش لرفع معارف وقدرات الطلاب والخريجين، للتعرف على المهارات الأساسية المطلوبة للتأهيل لسوق العمل سواء على مستوى التوظيف لدى الغير أو التوظيف الذاتي، وذلك يتم من خلال توفير المعلومات والمعارف، للشباب الباحث عن فرصة عمل سواء على مستوى تأهيلهم للتوظيف لدى الغير أو تأهيلهم لإدارة مشروعاتهم الصغيرة.

وتتضمن الورش أربع موضوعات أساسية؛ الموضوع الأول يتناول بعض الجوانب المتعلقة بكيفية إعداد وصياغة السيرة الذاتية، والموضوع الثاني يتناول الجوانب المختلفة والمطلوبة لإجتياز المقابلات الشخصية الوظيفية، فيما يتناول الموضوع الثالث كيفية البحث وإيجاد فرصة عمل في سوق العمل، وأخيرا الموضوع الرابع والذي يتناول التخطيط الوظيفي.

وأكد الدكتور عماد قمحاوي عميد الكلية، حرص الكلية على عقد ورش العمل التي تقوم بتأهيل طلابها وخريجيها، وجعلهم مواكبين لسوق العمل عن طريق صقلهم بالمهارات التي تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة.

المصرى اليوم

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