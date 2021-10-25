مع بدء عودتهم للملاعب غدًا.. وكيل «حقوق إنسان النواب» يناشد الجماهير الالتزام بالاجراءات الاحترازية

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قال النائب الدكتور ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن عودة الجماهير للملاعب لابد أن يصاحبه حرص من جانب الجماهير ذاتها في أن تراعي تدابير كورونا، وخاصة ارتداء الكمامات، وأيضًا استخدام المطهرات وتحقيق التباعد وعدم الزحام، في ضوء أن كل فريق سيكون له ١٠٠٠مشجع فقط.

واضاف «ابو العلا» في تصريحات للصحفييين البرلمانيين اليوم الاثنين ،أن الرياضة في العالم أصبحت جزء من استثمار أي دولة، ومصدر رزق للكثيرين بجانب توفيرها لفرص العمل، لذلك فعودة نشاطها الرسمي بحضور الجماهير ضرورة مهمة ولكن مع مراعاة الظروف والتحديات الخاصة بكورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

واشار إلى اهمية القرار الذي اتخذته لجنة الأندية أيضًا بشأن تخصيص عدد من الجماهير من ذوى الإعاقة، مؤكدا انها رسالة داعمة لجهود الدولة المصرية في دعم حقوق الإنسان وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

و يبدا غدا الثلاثاء 25 اكتوبر عودة الجماهير للملاعب بحضور مباريات الدورى العام. وحددت الشركة المعنية بتنظيم المباريات ضوابط دخول الملاعب والحضورعلى النحو التالي:

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتى خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالى ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها

- تم حذف من كان عمره اقل من ١٦ عاما في عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتى بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.