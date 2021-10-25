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أعلن مزارعي المنيا، تضررهم من ارتفاع أسعار الأسمدة الازوتية المطروحة في السوق، وتأخر صرف مخصصاتهم المدعمة للمحاصيل الشتوية، واللجوء للسوق السوداء، حيث ارتفع سعر الطن إلى 8 آلاف جنية، بدلا من 3290 للطن مدعم، وبسعر من 164،5 جنيها إلى 400 جنيها للشكارة اليوريا، وارتفاع سعر الشكارة النترات من 159،5 جنيها مدعم، إلى 370 جنيها بالسوق السوداء.

فيما أعلنت مديرية الزراعة تطبيق النظام الجديد لصرف حصص المحاصيل الشتوية، بواقع 50 % لكل مزارع حاصل على الكارت، أو البطاقة الورقية، أو المعاينات، بحصص تتراوح مابين 2-8 شكارة للفدان، حسب نوعية المحصول.

وطالب الحاج حسين ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، بدور جاد للحكومة بالرقابة على مصانع الأسمدة، والالتزام بصرف حصص الدولة المدعمة، ومراقبة الإنتاج بكل مصنع، بعد ان كشفت الصادرات، عدم التزام مصانع الأسمدة، بصرف مخصصات الدولة للمزارعين. مؤكدا ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء إلى 8 آلاف جنية، بدلا من 3290 للطن مدعم، وبسعر من 164،5 جنيها إلى 400 جنيها للشكارة اليوريا، وارتفاع سعر الشكارة النترات من 159،5 جنيها مدعم، إلى 370 جنيها بالسوق السوداء.

من جانبه قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، صدر قرار لجنة الأسمدة بصرف 50% من مخصصات الزراعات الشتوية للمزارعين بشرط تقديم الكارت، أو البطاقة الزراعية، أو إجراء معاينات. مؤكدا ان المخصصات تتراوح ما بين 2-8 شكارة للفدان، حسب نوعية المحصول المنزرع. مؤكدا ان أكثر المساحات المنزرعة بالمحافظة، قمح، وبنجر، وقصب السكر.