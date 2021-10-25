فوز أول مصرية بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للتخصيم FCI

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رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعلان المنظمة الدولية للتخصيم Factoring Chain International (FCI) بفوز دعاء حافظ مدير عام الشركة المصرية للتخصيم ايجيبت فاكتورز بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، وكأول سيدة عربية وأفريقية تفوز بعضوية اللجنة التنفيذية المسؤولة عن قيادة منظمة التخصيم الدولية وتمثيلها عالميا، مؤكدةً على أن ذلك الإعلان يٌعد بمثابة شهادة تقدير دولية تبرز مدى كفاءة المرأة المصرية، وحافزاً لمزيد من الخطوات نحو دعم تمكين المرأة المصرية في المناصب القيادية بالقطاع المالي غير المصرفي ومؤشراً على مسايرة نشاط التخصيم المحلى للمستويات العالمية.

وأكدت الرقابة المالية في كثير من المناسبات على إصرارها على دمج ممارسات الاستدامة في الجهات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، واهتمامها بمسألة قيادة وتمكين المرأة في القطاع المالي غير المصرفي، وبذل مزيد من الجهود لتمكين المرأة بعد أن وصلت بنسبة الشركات التي لديها سيدة على الأقل بمجلس الإدارة لحوالي 52.6% بنهاية عام 2020.

وقد حرصت الاستراتيجية الشاملة التي عكفت على تطبيقها الرقابة المالية منذ عام 2018 على أن تتضمن خلال تنفيذها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة والإشراف على أنشطة التمويل غير المصرفي- ومنها نشاط التخصيم- لتعظيم قدراته، مما أسهم بارتفاع حجم الأوراق المخصمة لتصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنية في عام 2017 بنسبة نمو تبلغ 27%، بالإضافة إلى أن العمل بقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنه 2018 قد أسهم كثيراً في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين في الخارج.

ومن الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية للتخصيم ايجيبت فاكتورز فازت بجائزة أفضل شركة تخصيم دولي على مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا من منظمة التخصيم الدولية خلال سبتمبر الماضي بناء على إستفتاء أجرته المنظمة بين أعضائها والبالغ عددهم 400 عضو من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى من 90 دولة في كل قارات العالم.