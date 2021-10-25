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المقاولون العرب يبدأ أول خطوات تكرار تجربة محمد صلاح

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المقاولون العرب يبدأ أول خطوات تكرار تجربة محمد صلاح المقاولون العرب يبدأ أول خطوات تكرار تجربة محمد صلاح

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قرر الجهاز الفنى للمقاولون العرب، تصعيد 6 ناشئين جدد للفريق الأول وذلك فى إطار مساعى النادى لتكرار تجربة محمد صلاح الذى بات حديث العالم بعد تألقة مع ليفربول الانجليزى .

وأشاد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، بالمستوى الرائع الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول خلال الآونة الأخيرة.

وقال محمد عادل فتحي في تصريحات إذاعية "ما يقدمه محمد صلاح في الملاعب الأوروبية يعتبر إنجازًا وإعجازًا، فهو يمتلك عقلية فريدة وموهبة مميزة، يبحث عن التألق أولا قبل الأمور المادية ولذلك حقق النجاحات المميزة التي يقدمها في الوقت الحالي.

وأضاف "نعمل في الوقت الحالي على تكرار تجربة محمد صلاح، وقررنا تصعيد 6 عناصر من قطاع الناشئين للتواجد مع الفريق الأول من أجل اكتشاف مواهب جديدة للكرة المصرية.

وتابع "هناك بعض الدول العربية تتواصل معنا من أجل الحصول على اسم المقاولون العرب، من خلال إنشاء أكاديميات هناك.

وتحدث عن عودة الدوري المصري قائلا "الصراع سيكون قويًا بين جميع الأندية، وأرى أن صراع الهبوط سيكون خارج التوقعات في الموسم الحالي، ولكن لقب الدوري لن يخرج عن الأهلي أو .

وواصل "عودة الجماهير من جديد إلى المدرجات ستكون إضافة قوية لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي، ونتمنى أن يكون هناك التزام من جانب الجماهير في الفترة المقبلة حتى تكون المنافسة بشرف وبدون تعصب.

وزاد "وجود رابطة الأندية سوف تنقذ الدوري المصري، وأرى أنها المخرج الوحيد لتصحيح مسار الكرة المصرية.

وتحدث عن طموحات المقاولون العرب في الموسم الحالي قائلا "هدفنا هو التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم، نحن نعيش حالة من الاستقرار منذ الموسم الماضي بعد الإبقاء على عماد النحاس.

المصرى اليوم

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