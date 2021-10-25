محافظ المنوفية: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء.. ومراجعة شبكات الكهرباء

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أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاماًُ لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، شدد فيه على تكثيف أعمال الاستعدادات لإستقبال موسم الشتاء ومراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء للتأكد من سلامة الأعمدة حفاظاً على أرواح المواطنين، وإعداد حصر شامل لبلاعات الصرف الصحى ومراجعة الحالة الفنية لكافة المعدات والسيارات ووضع خطة شاملة لتوزيعها على المراكز بنطاق المحافظة.

حيث وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه بالمناطق، وكذا التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة نزلات إنارة الكشافات الخاصة بالإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة على شبكات الإنارة وإزالة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة العطلات بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تم التنبيه على مديرية الزراعة بالتأكد من الإنتهاء من تطهير كافة المساقى الخصوصية حتى يمكن استيعاب كميات الأمطار الزائدة الناتجة من الأمطار والسيول المحتملة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لاتخاذ اللازم، فضلا عن تعميم توصيات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بخصوص التدابير الإحترازية الواجب على مربي الثروة الحيوانية اتباعها لمجابهة الظروف الجوية الطارئة، كما تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة الحماية المدنية لتحديد أماكن حنفيات الحريق الثابتة وتدعيم المناطق المحرومة بحنفيات الحريق، وكذا التنسيق مع مديرية الطرق لمراجعة موقف الأشجار الموجودة على الطرق الرئيسية خلال موجة الأمطارة والرياح المتوقعة الحدوث.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وإتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أي ظروف طارئة والدفع بالمعدات اللازمة لاحتواء الموقف.