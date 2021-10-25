رونالد كومان يحقق رقماً سلبياً مع برشلونة لم يحدث منذ 85 عاماً

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واصل فريق برشلونة الإسباني تخطبه في الموسم الجاري تحت قيادة مديره الفني الهولندي رونالد كومان الذي يعاني الفريق معه على الصعيدين المحلي والقاري.

وتعرض برشلونة للخسارة مساء أمس السبت أمام نظيره وغريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو الشهيرة والمرتقبة بين الفريقين.

وفشل برشلونة في مواصلة الصحوة التي بدأها في الفترة الأخيرة بعد فوزه على فالنسيا في الدوري الإسباني ثم على نظيره دينامو كييف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للغة الأرقام فقد عانق رونالد كومان رقماً سلبياً بخسارته أمس أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

وبات رونالد كومان هو ثاني مدرب في التاريخ يخسر أول ثلاث مباريات له في الكلاسيكو بعد باتريك اوكونول الذي تعرض لثلاث هزائم في موسم 1935/1936.