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طلب عاجل من كيروش لمساعديه بسبب الدوري

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طلب عاجل من كيروش لمساعديه بسبب الدوري طلب عاجل من كيروش لمساعديه بسبب الدوري

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طالب كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الأول، الجهاز الفني المعاون بحضور مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، والذي ينطلق اليوم.

ويأتي ذلك من أجل متابعة اللاعبين عن قُرب قبل مواجهة أنجولا والجابون، ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقرر كارلوس كيروش حضور مباريات القطبين الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، بينما تم توزيع الجهاز الفني لحضور المباريات قبل انطلاق المعسكر المقبل، يوم 7 نوفمبر المقبل.

وتقام اليوم ثلاث مباريات بالدوري هم البنك الأهلي ضد طلائع الجيش والاتحاد ضد سموحة وفيوتشر ضد فاركو.

المصرى اليوم

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