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زيدان: أتوقع تقديم طلائع الجيش مستوي جيد فى الدوري

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زيدان: أتوقع تقديم طلائع الجيش مستوي جيد فى الدوري زيدان: أتوقع تقديم طلائع الجيش مستوي جيد فى الدوري

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توقع محمد زيدان، نجم الكرة المصرية السابق، تقديم نادى طلائع الجيش مستوى جيد في الدوري هذا الموسم بعد الفوز بلقب كأس السوبر المحلي على حساب النادى الأهلي.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية: «طلائع الجيش يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ويجب الحفاظ على نفس مستواهم في نهاية الموسم الماضي إلى جانب وجود عبدالحميد بسيوني مدير فني مميز للغاية».

وأضاف: «فيوتشر يمتلك لاعبين مميزين تؤهله لتحقيق نتائج مميزة هذا الموسم في بطولة الدوري، ويوجد به العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في المسابقة بالإضافة لتواجد على ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق».

المصرى اليوم

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