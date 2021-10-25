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هيثم شاكر ضيف «أجمد 7» الخميس

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هيثم شاكر ضيف «أجمد 7» الخميس هيثم شاكر ضيف «أجمد 7» الخميس

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يحل الفنان هيثم شاكر، الخميس المقبل، ضيفاً على برنامج «أجمد 7 الساعة 7»، الذي يتم إذاعته عبر «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم TV”، مع المذيعة جيهان عبدالله، ليتحدث عن أحدث أغنياته»صاحب الجمال«التي تم طرحها مؤخراً واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، مكس وماستر هانى محروس.

وقرر الفنان هيثم شاكر طرح عدة أغنيات كل فترة بشكل منفرد «سينجل»، حيث طرح من قبل «مش عادية» و«واقف على تكة» وكليهما من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، وأغنية «كل الأعذار كدابة» من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

يذكر ان آخر أعمال هيثم شاكر كان مسلسل «حب عمري»، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد‏العزيز حشاد، بطولة سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، واستطاع المسلسل ان يحقق نجاحاً كبيراً.

المصرى اليوم

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