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طمئن الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي جماهيره بعد الإصابة التي تعرض لها أمس، في مباراة فريقه أمام الإتحاد الليبي.

وقال الهوني في تدوينه نشرها عبر إنستجرام:«عديد الرسائل والاتصالات وردتني للسؤال على وضعي الصحي بعد الإصابة، أودّ أن أشكر الجميع، الحمد لله حمداً كثيراً مباركا فيه، أطمئنكم جميعاً أن حالتى الصحية، جيدة والحمد لله ودفع الله ما كان أعظم».

وقد تعرض حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، لإصابة مروعة في مباراة فريقه أمام نادي الإتحاد الليبي، وذلك ضمن مباراة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. بتدخل معاذ اللافي حارس مرمى الإتحاد الليبي، في الدقيقة 76 بقدمه في وجه الهوني ليقع أرضًا، ويغادر بعدها الملعب ونقل للمستشفى.

وقد أعلن نادي الترجي التونسي، أن لاعبه حمدو الهوني بخير ولا يشكو من إصابة خطيرة. وتأهل الترجي التونسي أمس في مباراة الإياب، إلى دور مجموعات دوري أبطال افريقيا بعد تغلبه على الإتحاد الليبي بنتيجة 1-0.