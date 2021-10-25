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بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
نقيب الفلاحين : المزارع «تاه» بين انهيار أسعار الخضراوات وارتفاع الحبوب
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:47 مساءً
محافظ بني سويف يشارك بجلسة دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
حمادة أنور: أول مرة أرى طلائع الجيش بهذا المستوى السيئ
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
مونشنجلادباخ يهزم بوخوم في الدوري الألماني
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
ما الذي أثار دهشة مراسلي CNN بأجنحة إكسبو 2020؟
فيديو
cnn arabic
الاثنين 25 أكتوبر 2021 02:51 مساءً
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