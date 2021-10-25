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"الخارجية": المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث في السودان وتدعو إلى ضبط النفس

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"الخارجية": المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث في السودان وتدعو إلى ضبط النفس "الخارجية": المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث في السودان وتدعو إلى ضبط النفس
أكدت استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.

وتؤكد المملكة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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