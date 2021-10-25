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نائب رئيس وزراء الإمارات يصل الرياض للمشاركة في قمة "الشرق الأوسط الأخضر"

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نائب رئيس وزراء الإمارات يصل الرياض للمشاركة في قمة "الشرق الأوسط الأخضر" نائب رئيس وزراء الإمارات يصل الرياض للمشاركة في قمة "الشرق الأوسط الأخضر"
أمير منطقة الرياض بالنيابة وأمين المنطقة ومدير الشرطة كانوا في استقباله بالمطار

نائب رئيس وزراء الإمارات يصل الرياض للمشاركة في قمة

وصل إلى الرياض اليوم نائب رئيس الوزراء وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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