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تحت عنوان ««العودة إلى مصر: مجموعة برازيلية من الصور الفوتوغرافية» تقيم سفارة البرازيل بالقاهرة، بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية، معرضًا للصور الفوتوغرافية لمصر في القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى مجموعة الصور الخاصة بالإمبراطور البرازيلي، دوم بيدرو الثاني الذي حكم البرازيل من 1831 إلى 1889 وكان أول رئيس دولة من الأمريكتين يزور مصر، المرة الأولى في 1871 ومرةٍ أخرى في 1876.

ويصادف هذا العام 2021 الذكرى السنوية الـ 150 لأول زيارة قام بها الإمبراطور دوم بيدرو الثاني إلى مصر. وخلال أسفاره، جمع أكثر من 500 صورة لمصر، وهي جزء من مجموعة مؤلَّفة من أكثر من 20.000 صورة، احتفظت بها مؤسسة المكتبة الوطنية بريو دي جانيرو، وتم الاعتراف بها على أنها سجل ذاكرة العالم لليونسكو.

وأثناء رحلاته داخل مصر، من الإسكندرية إلى أبي سمبل ووادي حلفا (السودان حاليا)، احتفظ الإمبراطور البرازيلي بمذكرات سجّل فيها كل ما اختبره. وهذه المذكرات، التي تم الاعتراف بها مؤخرًا من قِبَل اليونسكو، ستكون جزءًا من المعرض، إلى جانب أكثر من 90 نسخة مطبوعة عالية الدقة للصور الأصلية التي تعكس المواقع المصرية القديمة والمناظر الطبيعية، الريفية والحضرية، والأشخاص في القرن التاسع عشر.

وسيقام معرض «العودة إلى مصر: مجموعة برازيلية من الصور الفوتوغرافية»، في الفترة ما بين 3 إلى 30 نوفمبر 2021، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.