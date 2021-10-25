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اي فاينانس :استثمار حصيلة زيادة رأس المال لتدعيم أنشطة الشركات التابعة للمجموعة

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اي فاينانس :استثمار حصيلة زيادة رأس المال لتدعيم أنشطة الشركات التابعة للمجموعة اي فاينانس :استثمار حصيلة زيادة رأس المال لتدعيم أنشطة الشركات التابعة للمجموعة

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أصدرت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية توضيحاً بخصوص الأخبار المنشورة حول الاستحواذ على شركة أو أكثر، ودخول الشركة بمجالات النقل والسياحة والتأمين الصحي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة ، اليوم، أن استراتيجية المجموعة في الوقت الحالي والتي سبق عرضها خلال الأشهر الماضية، تضمن استثمار حصيلة زيادة رأس المال لتدعيم أنشطة الشركات التابعة للمجموعة.

وأضافت أن المجموعة منفتحة على دراسة الاستحواذ على شركات قائمة أخرى في حال وجود فرص استثمارية تخلق قيمة مضافة لمساهميها وتنعكس بالإيجاب على قيمة السهم.

وأكدت الشركة أنه يتم حالياً دراسة فرص الاستثمار في شركة أو أكثر من قطاعات مختلفة، وسوف يتم الإفصاح وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في حال وجود أي قرارات تتعلق بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمشاركة في أنشطة السياحة والنقل، أوضحت أن تلك الأنشطة تم التعاقد عليها منذ فترة، وتقوم بها بعض الشركات التابعة بالفعل.

وعلى مستوى التأمين الصحي، أشارت إلى أنها قد أطلقت منذ أيام بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل بمصر شركة أي هيلث بمساهمة 35% (ناقص واحد سهم).

المصرى اليوم

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