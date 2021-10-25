«السياحة والآثار»: البدء في مشروع ترميم متحف الجزيرة بأسوان

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بدأت وزارة السياحة والآثار في إعداد الدراسات اللازمة للبدء في مشروع ترميم وتطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة بأسوان تمهيدا لافتتاحه بعد إغلاقه لمدة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.

وأوضح العميد هشام سمير، مساعد الوزير للشئون الهندسية، المشرف على القاهرة التاريخية، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الوزراة للمواقع الأثرية والمتاحف بمختلف محافظات الصعيد وعلى رأسها الأقصر وأسوان، مؤكدا على أن هذا المشروع لن يقتصر على ترميم المبنى فقط بل سيشمل تطوير سيناريو العرض المتحفي والموقع العام والحديقة المحيطة بالمتحف، بالإضافة إلي تطوير منظومة الخدمات داخل المتحف وبالموقع العام حوله.