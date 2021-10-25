«المنظمة العربية» تدعو إلى إطلاق حوار وطني في السودان

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أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء إعلان الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني عن حل الحكومة الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ ووقف العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية 2019، بالإضافة إلى اعتقال رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك وعدد من وزراء الحكومة.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد يعني الالتزام بخارطة الطريق التي حددتها الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، وذلك عبر التوصل إلى صيغة للشراكة تضمن إشراك كافة القوى السياسية المؤيدة للثورة في صناعة القرار الانتقالي في البلاد، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والتحلي بالحكمة التي تتناسب مع المصلحة الوطنية للشعب السوداني.

وطالب البيان وعلى وجه السرعة بتجميد التدابير التي قررها رئيس مجلس السيادة منفرداً، والإفراج فوراً عن مسؤولي الحكومة الانتقالية المحتجزين، وإطلاق حوار وطني شامل بهدف معالجة الاختلالات التي تبدت خلال الفترة الماضية.

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عبد الفتاح البرهان مع رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان - صورة أرشيفية