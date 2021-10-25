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المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان يغادر السودان

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المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان يغادر السودان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان يغادر السودان

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أفادت مصادر أمريكية لشبكة «سكاي نيوز عربية» بأن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، قد غادر الخرطوم.

وكان «فيلتمان» قد عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان لإيجاد حل للأزمة الحالية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، حل خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، مؤكدًا على أن ما يحدث في السودان يهدد أمنها وسلامها.

فيما لفت إلى أن المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال.

وأوضح أن الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وتضمن البيان الذي أعلنه تليفزيونيًا: «ما يمر به السودان بات خطرا حقيقيا.. مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة».

وتابع: «عزمنا على تحقيق حلم السودانيين بالتحول الديمقرطي حتى تسليم القيادة إلى حكومة مدنية».

واستكمل معلنًا حالة الطوارئ في السودان، واستطرد مصرحًا بتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية ومجلس السيادة والوزراء.

مُختتمًا كلماته مؤكدًا حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

شهدت العاصمة السودانية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، انتشارا أمنيا مكثفًا، وسط انقطاع للانترنت وخدمات الهاتف.

وأفادت قناة «العربية» بأن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك وعضو مدني في مجلس السيادة.

وأوضحت بأن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على 4 وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة.

وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف واعتقلته.

المصرى اليوم

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