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محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمركز طب الأسرة بسواده

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محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمركز طب الأسرة بسواده محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمركز طب الأسرة بسواده

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، العاملين بمركز طب الأسرة بقرية سواده التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المركز.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، للتأكد من إلتزام الأطباء وهيئه التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تفقد محافظ الشرقية الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وكذلك المعمل للتأكد من إجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة للمترددين على المركز.

أكد المحافظ على العاملين بمركز طب الأسرة، بحسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

كما حرص محافظ الشرقية على الإستماع لعدد من المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، موجهاً رئيس مركز ومدينة فاقوس بفحص كافة مطالبهم وتلبية احتياجاتهم في اطار القانون.

المصرى اليوم

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