حملات لمتابعة المقاهي في بني سويف للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، رئيس مركز ومدينة سمسطا، بتكثيف حملات المتابعة والمرور الدوري على المقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمنع تداول الشيشة، وذلك في استجابة لشكوى بعض المواطنين التي تم رصدها، من وجود مقاهي تقدم الشيشة بناحية دشطوط مركز سمسطا، حيث تم منع تقديم الشيشة بالمقاهي تنفيذا لقرارات الحكومة ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للمتابعة ببحث الشكوى ميدانيا، إذ قامت اللجنة بتنفيذ التكليف، وقامت بالمرور على المقاهي المذكورة والغير مذكورة للتأكد من صحة الشكوى، وأعدت اللجنة تقريرا يحتوي على بعض التوصيات التي اعتمدها المحافظ.