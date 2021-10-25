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«شلبي»: الاختلالات الذاتية في الداخل السوداني عمقت الأزمة بالبلاد

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«شلبي»: الاختلالات الذاتية في الداخل السوداني عمقت الأزمة بالبلاد «شلبي»: الاختلالات الذاتية في الداخل السوداني عمقت الأزمة بالبلاد

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قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الأوضاع في السودان مركبة ومعقدة نتيجة أربعة عقود من النزاعات المسلحة وثلاثة عقود من القمع والتجريف السياسي والاقتصادي.

وأضاف شلبي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن الصيغة التي تم التوصل إليها للشراكة بين قوى مدنية والمؤسسات العسكرية لم تكن المثالية لقيادة المسار الانتقالي، لكنها وفرت الحد الأدنى في المرحلة السابقة.

وتابع شلبي أن الأزمات المتعددة في البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أو على صعيد معالجة النزاعات الأهلية المسلحة في عدد من المناطق وتلبية احتياجات سكان المناطق المهمشة لعقود عديدة سابقة، فضلا عن الاحتلال الإثيوبي لمناطق في جنوب البلاد كانت تستدعي قدرا أكبر من الحكمة من شركاء الحكم، بدلاً من التنافس على مكاسب مبكرة.

وواصل شلبي أن الاختلالات الذاتية داخل المكونين المدني والعسكري هي التي عمقت الأزمة، حيث تشعر قوى سياسية مدنية بأنها تتعرض للتهميش من جانب قوى الحرية والتغيير، بينما يستمر التنافس بين أطراف المؤسسات العسكرية، في وقت يعمل فيه فلول نظام البشير على تأجيج الأزمات المتنوعة لإفساد الانتقال الديمقراطي.

ودعا شلبي حكومتا وجنوب السودان لقيادة مبادرة سريعة لمعالجة الأزمة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي بموجب مسؤولياته، وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بموجب انخراطهما المسبق في الحوارات وبرامج الشراكة الاقتصادية.

يذكر أن وفد رفيع المستوى من المنظمة العربية قد زار السودان في نهاية مارس الماضي، ودعا للاسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي لتوسيع قاعدة الشراكة الشعبية، وإلى استقلال السلطة القضائية وتمكينها من تطهير ذاتها، وادماج معايير حقوق الإنسان في الانتقال الديمقراطي بما يسمح بضمان استدامة المسار الانتقالي والنجاح في تحقيق أهداف الثورة.

إطلاق قنابل غاز لتفريق المتظاهرين فى السودان
جانب من المظاهرات فى السودان

المصرى اليوم

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