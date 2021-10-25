بكين تؤجل ماراثونها السنوي وتشدد قيود كورونا مع اقتراب الأولمبياد الشتوية

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اضطرت العاصمة الصينية بكين لتأجيل سباق الماراثون السنوي وتشديد القيود الأخرى في أعقاب أحدث موجة تفش لمرض «كوفيد-19»، التي جاءت في وقت تتأهب فيه المدينة المترامية الأطراف ومقاطعة خبي المجاورة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وأوضحت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن الصين سجلت 35 حالة جديدة لانتقال فيروس كورونا محليا أمس الأحد. يذكر أن بكين سجلت 14 حالة من بين 168 تم تسجيلها في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر.

وحذر مسؤولو الصحة أمس من احتمال حدوث زيادة كبيرة في أحدث موجة إصابات بالنسخة المتحورة (دلتا) سهلة العدوى سريعة الانتشار إذ أن من المصابين أشخاصا سافروا مؤخرا في بعض المقاطعات.

وحظرت بكين دخول المسافرين من المدن الأخرى التي بها إصابات، وأغلقت بعض الصالات، حتى في المناطق التي لا توجد بها إصابات.

يأتي قرار تأجيل ماراثون بكين، الذي كان مقررا إقامته يومي 29 و30 أكتوبر، في أعقاب قرار مماثل في مدينة ووهان بوسط البلاد، والتي لم تسجل أصلا أي حالات إصابة في الداخل.