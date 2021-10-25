المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تركيز «غازات الاحتباس الحراري» بلغ معدلًا قياسيًا في 2020

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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن تركيزات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وصلت معدلًا قياسيًا في 2020.

وأضافت المنظمة في نشرة غازات الاحتباس الحراري الصادرة، الإثنين، أن مستويات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت إلى 413.2 جزء في المليون في 2020، مرتفعة عن متوسط المعدل خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من الانخفاض المؤقت في الانبعاثات خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.

ونبهت إلى أن هناك ما يقرب من نصف كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة البشرية اليوم لا يزال موجوداً في الغلاف الجوي، أما النصف الآخر، فتمتصه المحيطات والنظم الإيكولوجية(البيئية) الأرضية.

وأشارت النشرة إلى القلق من أن قدرة النظم الإيكولوجية الأرضية والمحيطات على العمل كـ «بالوعات» قد تصبح أقل فعالية في المستقبل، مما يقلل قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتكون بمثابة حاجز ضد مواصلة الارتفاع في درجات الحرارة.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس إن معدل الزيادة الحالي في الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بما «يتجاوز كثيرا» هدف اتفاق باريس عام 2015 وهو 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل العصر الصناعي هذا القرن.

وأضاف :«نحن بعيدون عن المسار الصحيح، نحتاج إلى إعادة النظر في أنظمتنا الصناعية وتلك الخاصة بالطاقة والنقل، وكل أسلوب حياتنا».

ودعا تالاس إلى «زيادة هائلة» في الالتزامات في مؤتمر الأطراف كوب26 للتغيرات المناخية الذي يبدأ في 31 أكتوبر في مدينة جلاسجو الأسكتلندية.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون من نحو 200 دولة للمشاركة في المؤتمر بهدف تعزيز العمل لمعالجة الاحتباس الحراري بموجب اتفاق باريس.

ويقيس التقرير السنوي للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، تركيز غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس في الغلاف الجوي، وهي الغازات التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وتسبب ظواهر الطقس المتطرفة مثل موجات الحر والمطر الغزير.