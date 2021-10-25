«التعليم» تنفي تقسيم الطلاب بالمدارس علي ٤ فترات دراسية لتقليل الكثافة

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أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة لم تسمح للمدارس بتقسيم حضور الطلاب إلي ٤ فترات دراسية لتقليل الكثافة.

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن الكتاب الدورى المنظم لتقسيم حضور الطلاب إلى فترات دراسية لم يسمح لمديرى المدارس بتوزيع حضور الطلاب إلى 4 فترات دراسية.

وشدد حجازي علي أن الكتاب الدورى حدد أن المدارس ذات الفترة الواحدة ولديها كثافات يتم توزيع الطلاب إلى فترتين والمدارس ذات الفترتين وتعانى من كثافة طلابية يتم توزيع الطلاب على 3 فترات دراسية.

وأكد حجازي أن الوزارة لم ترصد أى واقعة بتقسيم الطلاب بالمدارس إلي ٤ فترات دراسية.

وأثارت صور متداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجدول تقسيم الفصول بمدارس محافظة الجيزة إلي ٤ فترات دراسية لتقليل الكثافة الطلابية العالية بها غضب أولياء الأمور، حيث تبدأ الفترة الأولى بها في تمام الساعة ٦.٤٥ صباحا وتنتهي الفترة الرابعة في تمام الساعو ٤.٣٠ مساءا.

وتسائل أولياء الأمور عن مدى استفادة طالب المرحلة الابتدائية من اليوم الدراسي إلي ٣ حصص وكيف يمكن شرح مناهج النظام التعليمي الجديد في يوم دراسي مدته ساعتين فقط.

من جانبها شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس و متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.