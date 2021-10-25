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"صحة القنفذة" : عدد المستفيدات من حملة سرطان الثدي تجاوز الـ10 آلاف مستفيدة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:38 مساءً
قادة مجموعة العشرين يتفقون على اتخاذ إجراءات فعَّالة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:38 مساءً
خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
المالية تكشف تفاصيل تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
الزمالك يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
حمادة أنور: أداء الزمالك غير مقنع..وأوباما أهم لاعب في الفريق
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
كارتيرون بعد الفوز على الجيش: الأهلي المُرشح الأول للفوز بالدوري
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام طلائع الجيش
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
لاعب الأهلي السابق: رفضت «شنطة فلوس» من الزمالك بسبب 18 ثانية مع الخطيب .. فيديو
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
الملك لقائدي البحرين والكويت: جسدتما التضامن والوحدة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة تحطم طائرة خفيفة في ضواحي موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 25 أكتوبر 2021 02:14 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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