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وزير القوي العاملة ضيف شرف على مائدة عشاء السفير المصري بقطر

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وزير القوي العاملة ضيف شرف على مائدة عشاء السفير المصري بقطر وزير القوي العاملة ضيف شرف على مائدة عشاء السفير المصري بقطر

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أقام السفير عمرو الشربيني سفير لدى دولة قطر، حفل عشاء على شرف، وزير القوي العاملة محمد سعفان والوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في العاصمة القطرية الدوحة، وحضر الحفل عدد من أعضاء السفارة.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الرؤية المستقبلية للعمالة المصرية وتبادل الخبرات ومختلف أوجه التعاون بين مصر وقطر، كما تم مناقشة الموضوعات التي طرحت على مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وما سوف يتناوله جدول أعمال زيارة الوزير من لقاءات مع وزير العمل القطري ورئيس غرفة صناعة وتجارة قطر، ولقاء عدد من أعضاء الجالية المصرية بمقر البعثة المصرية.

المصرى اليوم

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